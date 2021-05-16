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Зеленский поздравил "Динамо" с "золотым хет-триком": Это начало славного пути к победе в Лиге чемпионов

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Зеленский поздравил "Динамо" с "золотым хет-триком": Это начало славного пути к победе в Лиге чемпионов
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевское "Динамо" с победой в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины.

Соответсвующее поздравление глава государства разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Золотой хет-трик легендарного "Динамо". Суперкубок, чемпионство и Кубок. Это очень круто. Этого долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубкам и победе в Лиге чемпионов. Сил, успехов, свершений. Искренне поздравляю команду и тренеров", – написал Зеленский.

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