Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Склоняем головы перед теми, кто пережил ад. ФОТО

В День памяти жертв политических репрессий была установлена корзина цветов от президента Украины Владимира Зеленского к мемориальному знаку на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Также были возложены цветы к братской могиле и памятному знаку польских захоронений на территории заповедника.

"Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль. Печально известным символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах", – отметил Зеленский.





По мнению историков, количество похороненных в Быковнянском лесу может составлять до 100 тысяч человек.

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"Помня это, современное поколение независимых украинцев и Украинское государство всегда будет ставить защиту жизни, здоровья, свободы и достоинства каждого человека как высшую ценность", – подчеркнул глава государства.

"Чтим сегодня память каждого погибшего и склоняем головы перед теми, кто пережил ад политических репрессий. Вечная им память", – сказал президент.