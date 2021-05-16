Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Склоняем головы перед теми, кто пережил ад. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Также были возложены цветы к братской могиле и памятному знаку польских захоронений на территории заповедника.
"Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль. Печально известным символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах", – отметил Зеленский.
По мнению историков, количество похороненных в Быковнянском лесу может составлять до 100 тысяч человек.
"Помня это, современное поколение независимых украинцев и Украинское государство всегда будет ставить защиту жизни, здоровья, свободы и достоинства каждого человека как высшую ценность", – подчеркнул глава государства.
"Чтим сегодня память каждого погибшего и склоняем головы перед теми, кто пережил ад политических репрессий. Вечная им память", – сказал президент.