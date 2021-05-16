ОПЗЖ о деле Медведчука: Украинская власть скатывается к откровенной диктатуре

В ОПЗЖ считают, что выдвинутые подозрения нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку якобы являются "политическим террором".

Об этом говорится в заявлении политической силы "Оппозиционная платформа - За жизнь", информирует Цензор.НЕТ.

"Запустив маховик политических репрессий, украинская власть не может остановиться. Заявления и действия ее представителей выходят все дальше за рамки норм Конституции, принципов демократии и здравого смысла. Так в эфире одного из украинских политических ток-шоу Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что в случае осуждения Виктора Медведчука его могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах", - следует из заявления.

При этом в ОПЗЖ уверяют, что уже первые слушания по "делу Медведчука" якобы показали полное отсутствие доказательств и сфабрикованный характер обвинений.

"Но представителей режима это не смущает. Они продолжают давить на суд, строить планы расправы над оппозиционерами. Пытаются превратить их в политических заложников", - отмечают в политсиле.

"Находясь в эйфории от вседозволенности и безнаказанности, украинская власть скатывается к откровенной диктатуре. Внесудебное наказание для собственных граждан, наложение санкций, отъем имущества, политический террор, удержание политических заложников – подобными методами действовал Адольф Гитлер в 30-х годах прошлого века. Власти кажется, что диктаторские замашки прибавят ей популярности. Но это только разрушает украинскую государственность", - следует далее.

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Дела против Медведчука и Козака они называют "политическим террором против оппозиции" и требуют его остановить.

"Прекратить антиконституционные действия и провокационные заявления, вернуться к соблюдению Конституции, прав человека и гражданина. Обеспечить политическое урегулирование конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. А не строить планы по превращению украинских граждан, оппозиции в заложников курса на продолжение противостояния", - подытожили в откровенно пророссийской партии.

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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