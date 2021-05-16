Все свалить на Степанова не удастся, он и тявкнуть не смел, когда вы забрали деньги из "ковидного фонда". Требуем провести аудит, - Порошенко
Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время выступления на форуме депутатов Львовщины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он отметил необходимость полного аудита расходов миллиардов гривен из антиковидного фонда.
"Недавно были обнародованы цифры Национальной академии наук, которые говорят, что смертность в Украине от ковида составляет не 50, а 140 тыс. человек. 140 тыс. жизней украинцев, которые они заплатили за вашу беспомощность, за то, что вы направляли деньги на "большое крадивництво", потому что оттуда текут 20% откатов - это преступление против украинского народа", - подчеркнул Порошенко.
"На Степанова перевести не удастся. Кто такой Степанов? Его никто не знает и ничего от него не зависит. И когда вы забирали деньги из ковидного фонда, Степанов тявкнуть не смел. Но вы направляли деньги на "большое крадивництво", от этого в Украине умирали люди", - сказал Порошенко.
"И снятием Степанова вы не ограничитесь, потому что нужно сделать то, что мы требуем - через парламентский контроль аудит ковидного фонда. И всех, кто воровал деньги - за решетку, а не ваших политических оппонентов, которые не стесняются вам говорить правду", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
Порошенко подчеркнул, что власть не смогла обеспечить три ключевые позиции - вакцины, кислород и достаточное количество койко-мест для больных коронавирусом.
"Вакцины - для этого надо было заплатить летом прошлого года небольшую предоплату. Они тогда роздерибанили фонд и назвали себя "чемпионами мира по коронавирусу", пообещав, что Украина будет в первой десятке стран по вакцинации. Что-то не слышу отчета о выполнении ваших обещаний", - отметил Порошенко.
"Второе - это кислород. Людей лишили права дышать. Где они были тогда, когда надо было заниматься кислородом?", - возмущается пятый президент.
"Я твердо убежден, что вакцины, кислород и койки - это то, что точно власть способна была обеспечить. Она не только сама ничего не сделала, она еще забрала средства у местного самоуправления, которое пыталось в пределах собственных возможностей спасти людей", - констатировал Порошенко.
"Летом 2021 года эпидемия не закончится, а вакцины у нас должны быть. Вакцинный национализм, который мир продемонстрировал в 2020 году, очень хорошо должен нас научить", - резюмирует Порошенко.