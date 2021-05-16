Новости • Агрессия России против Украины

Кулеба о краеугольных камнях минского процесса: Москва продолжает игры с признанием "ЛНР" и "ДНР" сторонами конфликта

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Кулеба о краеугольных камнях минского процесса: Москва продолжает игры с признанием "ЛНР" и "ДНР" сторонами конфликта
Ключевым требованием России в ходе минских переговоров было признание так называемых "Луганской и Донецкой народных республик" сторонами конфликта, что превратило бы международный вооруженный конфликт между Украиной и Россией во внутренний вооруженный конфликт между Украиной и псевдореспубликами.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Это был краеугольный камень дискуссий в Минске. Мой президент говорит, что главным нашим приоритетом должно быть достижение мира и безопасности, а также сохранение человеческих жизней, а не вопрос политического признания. И мы призываем Москву сосредоточиться на этом же - на возвращении мира на Донбасс и на достижении прогресса по ряду проектов решений, которые готовы к принятию и ждут одобрения от Москвы", - отметил он.

"И Москва может с легкостью дать "зеленый свет", однако продолжает играть в эти игры с признанием "ЛНР" и "ДНР" сторонами конфликта. Это, по сути, и есть то, что происходит в Минске. И это причина, по которой мы делаем шаги по выходу из этого тупика", - подытожил он.

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Топ комментарии

  • burunduk
    чего сказать то хотел? "Это, по сути, и есть то, что происходит в Минске. И это причина, по которой мы делаем шаги по выходу из этого тупика"
  • Rostyslav Komarnytsky
    Все вірно! З вами, дорослими, які попри тіла 40-50-тирічних зберегли дитячі мізки і спілкування у формі гри. Ваш морально-психологічний стан не сприймає дорослого ставлення. І так з вами, зеленими дорослими дітьми спілкується не лише кацапи, а й західні партнери. От лише це не їхня проблема. Це ваша проблема. Навіть проблема тих, хто за вас голосував - таких самих дорослих, які не доросли до стану доро лої людини.
  • Сергей Сергеев 13913468
    Кулеба про наріжні камені мінського процесу: Москва продовжує ігри з визнанням "ЛНР" і "ДНР" сторонами конфлікту - Цензор.НЕТ 27
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