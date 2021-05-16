Президент определяет виновных без суда. В стране наступила поддерживаемая западными посольствами диктатура, - Портнов

Последние решения президента и СНБО сформировали в Украине параллельную судебную вертикаль.

Об этом бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов написал в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В цивилизованном мире судьи иногда годами не могут постановить приговор и назначить преступнику наказание, скрупулезно изучая килограммы документов, гигабайты видео и аудио файлов, заключений экспертов, вещественных доказательств, показаний потерпевших, свидетелей, обвиняемых, адвокатов и прокуроров. Но и это не все. Чтобы снизить риск ошибки, за этими процедурами установлен апелляционный и кассационный контроль. Мир придумал это для того, чтобы никто не был наказан без вины, виновный не ушел от ответственности, а общество могло следить за логикой наказания в открытом и состязательном судебном процессе", - пишет он.



"Так происходит даже в Африке, да простит меня этот уже несколько раз обогнавший нас в развитии континент", - уточнил он.



"Но у нас немного другой случай. Президент Украины уже несколько месяцев без суда определяет наказания указами, проводя их через сформированный собственными актами Совет безопасности. Без процедур, анализа доказательств, права на защиту и презумпции невиновности. Для того, чтобы вывести свои решения из-под судебного контроля, президент остановил работу Конституционного Суда, а для увеличения давления на суды административной юстиции, внес законопроект о ликвидации ОАСК, демонстрирующий отсутствие границ противоправных решений и о судоустройстве, увеличивающий давление на Верховный Суд", - следует из слов Портнова.

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По его словам, таким образом, за несколько месяцев в стране сформировалась параллельная судебная вертикаль — система обхода и игнорирования судебной власти, присвоение судебных полномочий, концентрация судебных функций в руках входящих в СНБО правоохранительных чиновников, прямое подчинение системы наказаний президенту страны и создание на базе СНБО особого, чрезвычайного и не обремененного процессуальными кодексами суда с волюнтаристскими полномочиями.



"Конечно, может показаться, что тот, кто критикует санкции СНБО защищает или воров в законе, или организованных преступников, или изменников Родины, или контрабандистов. Но рано или поздно весь этот PR-эффект объективно сменится решениями европейского суда, компенсациями и выплатами из бюджета, параллельно вводя в научную и правовую историю страны чиновников и судей, рискнувших поставить под легализацией всего этого праздника свои скромные подписи. Абсолютно очевидно, что власть пробует играть сразу две игры — подчинить себе деловой мир и улучшить социологические показатели, конвертируя общественный запрос на справедливость в легкие и не требующие кропотливой работы решения", - уверен Портнов.



"Но также и очевидно, что в стране наступила поддерживаемая двойными стандартами западных стран и избирательной обеспокоенностью посольств диктатура, которую сотням деловых людей, бизнесменов и политиков придется просто пережить и переждать, перегруппировав силы, средства и возможности. Как бы сильно не натягивалась пружина, ничего не бывает вечным. И это все тоже пройдет", - подытожил он.

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