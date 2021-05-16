Боррель созывает внеочередное совещание глав МИД стран ЕС из-за ситуации в Израиле
Об этом он сообщил в своем Twitter в воскресенье, 16 мая, передает Цензор.НЕТ.
"Ввиду продолжающейся эскалации отношений между Израилем и Палестиной и неприемлемого числа жертв среди гражданского населения, я созываю во вторник внеочередное совещание министров иностранных дел ЕС. Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению текущего насилия", - отметил Боррель.
Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.
Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.