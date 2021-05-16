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Из листа ожидания в "Дії" провакцинировали уже более трех тысяч человек старше 65 лет, - Ляшко

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Из листа ожидания в "Дії" провакцинировали уже более трех тысяч человек старше 65 лет, - Ляшко
На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от коронавируса записались почти 31 тыс. человек старше 65 лет, из них уже сделали прививки 3 263 человека.

Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Количество людей старше 65 лет из листа ожидания - 30 888, из них уже провакцинировалось 3 263", - сказал Ляшко.

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Он отметил, что этих людей приоритезировали на выходные для проведения вакцинации. При предварительном телефонном опросе 706 человек отказались, хотя и записались в лист ожидания, 2 372 человека еще не определились. Еще 6 тысяч не указали номера телефонов для обратной связи.

Напомним, ранее главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что в Украину до конца мая поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса. Они пойдут как для первой, так и второй прививок.

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Топ комментарии

  • Привет
    3000 человек....это по большому счету день делов...но зеленое стадо приподносит это как великую пэрэмогу...
  • Враг рода человеческого 666
    Потрясающий результат, пора пилить видосик
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Схоже наближається заміна!!Міняют шило на мило,або Степашку на шЛюшко !!!)))
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