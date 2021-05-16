В Киеве из окна многоэтажки выбросили кошку с котятами. Полиция открыла уголовное производство
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевская городская больница ветеринарной медицины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
От полученных травм кошка и трое котят погибли на месте. Один котенок выжил и находится в крайне тяжелом состоянии. Еще одного котенка нашли в квартире во время проведения следственных действий.
Сейчас сотрудниками полиции проводятся следственные и розыскные мероприятия в рамках открытого уголовного производства по статье 299 Уголовного Кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Такое преступление наказывается заключением на срок от пяти до восьми лет.
Специалисты КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" проводят исследования трупов погибших животных. Выводы экспертизы будут переданы правоохранительным органам.
Сейчас сотрудниками полиции решается вопрос о подозрении лицу, совершившему преступление.