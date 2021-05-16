Новости

17 мая ожидается град и шквальный ветер, объявлен I-й уровень опасности, - ГСЧС

12 14610
17 мая ожидается град и шквальный ветер, объявлен I-й уровень опасности, - ГСЧС
В понедельник, 17 мая, в Украине будет наблюдаться ухудшения погоды, в результате чего в регионах ожидается град и шквальный ветер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"17 мая в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 17 мая грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 мая в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС

Топ комментарии

  • Roman Rjevskiy
    17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9611
  • Елена Голиц
    сволочь зеленский!

    не только жизнь но и погоду испортил... 17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7711
  • Грышка Распутный 2
    Бедоносный членограй, короче...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости