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Чехия не понимает, что означает внесение ее Россией в перечень недружественных стран, - посол в Москве Пивонька

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Чехия не понимает, что означает внесение ее Россией в перечень недружественных стран, - посол в Москве Пивонька
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что пока никто не может сказать, к чему приведет включение Россией Чехии в перечень недружественных стран.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом посол заявил в комментарии iRozhlas.

Он сообщил, что РФ должна была объяснить, "что это будет значить для практической работы посольства и генеральных консульств". Прага ждет объяснений от Москвы, добавил Пивонька.

Министерство иностранных дел Чехии заявляло, что рассматривает действия России как "еще один шаг к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС как таковым и его союзниками".

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  • Прощай немытая раССея
    Чехия не понимает, что означает внесение ее Россией в перечень недружественных стран, - посол в Москве Пивонька - Цензор.НЕТ 1303
  • Центроболт
    Это означает , что отныне кацапы будут пить чешское пиво без всякого удовольствия .
  • Александр Кузнецов e0bbf067
    Чехия не понимает, что означает внесение ее Россией в перечень недружественных стран, - посол в Москве Пивонька - Цензор.НЕТ 9898
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