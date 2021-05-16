Чехия не понимает, что означает внесение ее Россией в перечень недружественных стран, - посол в Москве Пивонька

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что пока никто не может сказать, к чему приведет включение Россией Чехии в перечень недружественных стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом посол заявил в комментарии iRozhlas.

Он сообщил, что РФ должна была объяснить, "что это будет значить для практической работы посольства и генеральных консульств". Прага ждет объяснений от Москвы, добавил Пивонька.



Министерство иностранных дел Чехии заявляло, что рассматривает действия России как "еще один шаг к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС как таковым и его союзниками".

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