Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Спасибо за то, что вы решительно поддерживаете Израиль и наше право на самооборону от террористических атак", – отметил он.



Кроме Украины, Нетаньяху поблагодарил США, Албанию, Австралию, Австрию, Боснию и Герцеговину, Бразилию, Болгарию, Канаду, Колумбию, Кипр, Чехию, Грузию, Германию, Гватемалу, Гондурас, Венгрию, Италию, Литву, Молдову, Нидерланды, Северную Македонию, Парагвай, Словению и Уругвай, разместив соответствующие флаги.

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Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

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Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.