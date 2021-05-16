В Виннице проводили в последний путь разведчицу Ольгу Гранецкую, скончавшуюся в киевском госпитале. ФОТО

16 мая, на Аллее Героев центрального городского кладбища Винницы похоронили снайпера-разведчицу Ольгу Гранецкую.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Depo.Вінниця со ссылкой на 33 канал.

Прощание с умершей 38-летней военной состоялось в Доме офицеров. Приехали побратимы из разных уголков Украины, ведь Ольга Гранецкая с начала российско-украинской войны выполняла боевые задачи в составе нескольких боевых подразделений.

"Мы познакомились в зоне АТО / ООС. Меня удивило, что среди снайперов служит хрупкая девушка. Но Ольга ни разу не давала слабости, наоборот - на уровне с мужчинами преодолевала тяжести, километражи и выполняла не женские задачи, - рассказывает о своей боевой подруге Юлия Щербань.

По ее словам, даже после того, как Ольга начала бороться с онкологией, всю себя жертвовала для победы в этой войне.

"Не обращала на состояние своего здоровья, боль. Из-за онкологии, ей сначала удалили грудь, Оля ни секунды не колебалась перед операцией, только бы выздороветь и вернуться на службу. Но потом болезнь поразила щитовидку. Она пережила несколько тяжелых операций, но снова возвращалась в боевой строй. Лейкоз не поддавался лечению. Но Олечку диагноз не останавливал, еще две недели назад она была на службе", - говорит Юлия Щербань.

Побратимы рассказывают, что выносливости Ольги мог позавидовать любой мужчина. По словам командира части, где служила Ольга Гранецкая, она ни разу не сказала, что ей трудно или она не может.

По образованию Ольга Гранецкая - бухгалтер. В 2007 году заключила контракт с ВСУ. В 2016-м году перевелась в 93-ю ОМБр "Холодный Яр". Воевала в артразведке, всегда мечтала заниматься снайперской работой, поэтому уже в 2017 году перевелась в 131-й отдельный разведывательный батальон, на отлично закончила снайперские курсы и с тех пор выполняла боевые задачи в должности снайпера-разведчицы.

Напомним, Ольга Гранецкая умерла 14 мая в столичном госпитале.







