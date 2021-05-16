Генсек ООН Гутерриш призвал прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами

Все стороны конфликта между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа должны немедленно положить конец боевым действиям.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в воскресенье генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Бои должны немедленно закончиться", - сказал он на заседании СБ ООН, пояснив, что его призыв касается как Израиля, так и палестинцев.

Гутерриш отметил, что подобные конфликты "подрывают надежду на мирное существование (израильтян и палестинцев - ред)". По его словам, ООН работает над тем, чтобы стороны заключили перемирие.

Генсек предупредил, что данный кризис "может выйти из-под контроля". "Тогда это может стать гуманитарным кризисом, кризисом в сфере безопасности, причем - во всем регионе", - опасается он.

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Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

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Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.