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Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях

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Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях
В МВД заявили, что в Донецкой и Луганской областях усиливают меры безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

В сообщении отмечается: "Основные задачи правоохранителей на период курортного сезона остаются неизменными - противодействие уличной преступности и мгновенное реагирование на все сообщения граждан.

Также внимание правоохранителей сконцентрировано на недопущении дестабилизации оперативной обстановки в населенных пунктах прифронтового региона, изъятии из незаконного оборота оружия, боеприпасов и наркотических веществ и обнаружении разыскиваемых лиц.

Всего в выходные дни на Донетчине охрану правопорядка будут обеспечивать более 600 военнослужащих Нацгвардии и работников полиции в составе пеших и автопатрулей. Помощь гвардейцам и полицейским также предоставлять представители общественных формирований".

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Топ комментарии

  • Макс Полиграф
    И в чем имитация? Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 7113 Это реальная работа "в поле", то чем полиция и должна заниматься. Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 5380
  • Юрій Вінгорськи
    усиление для ментов,это выезжать из населенного пункта на трассу и стричь бабло, с нариков стричь, главное стричь. и никакой хрен не смотрит что в самом нас. пункте полнейший бардак. вот у нас мер по кличке РИЖИЙ, сказал что не желает видеть грузовики на своем маршруте. теперь машины гружонные шлаком, а это токсичный груз едут не в доль 50 хат а в доль 10 многоэтажек, больници и общежития колледжа где проживают 10 тыс человек. за то мер не видит. гул от спортивных мотоциклов такой что спать не возможно. вся блатота ездит вне пдд. всем на все плевать. за то Ладыжин, самыйкрасивий город, а что в нутри гнилье, это херня. так что от усиления нам только хуже или никак
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Цілком згоден,це звичайна рутина,щоденна праця,в будь-якому регіоні!!! Тому не слід піаритись на цьому і видавати це за якесь досягнення !!! )))
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