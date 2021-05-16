Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.
В сообщении отмечается: "Основные задачи правоохранителей на период курортного сезона остаются неизменными - противодействие уличной преступности и мгновенное реагирование на все сообщения граждан.
Также внимание правоохранителей сконцентрировано на недопущении дестабилизации оперативной обстановки в населенных пунктах прифронтового региона, изъятии из незаконного оборота оружия, боеприпасов и наркотических веществ и обнаружении разыскиваемых лиц.
Всего в выходные дни на Донетчине охрану правопорядка будут обеспечивать более 600 военнослужащих Нацгвардии и работников полиции в составе пеших и автопатрулей. Помощь гвардейцам и полицейским также предоставлять представители общественных формирований".