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В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович

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В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович
Вопрос по отмене штрафов для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) за вынужденное пересечение государственной границы может быть решен к лету. Процедура согласования непростая - в ней задействованы более 10 ведомств.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, проблема, связанная с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, штрафуются, - известная. Над ее решением работает вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он считает ситуацию недопустимой.

"И, конечно же, наши граждане по обе линии фронта не должны быть оштрафованы. Если оккупанты создали ситуацию, когда можно ездить только через их территорию, Украина не должна штрафовать своих соотечественников. К сожалению, украинское законодательство достаточно сложное в этой ситуации. Согласовывать приходится снятие этого запрета с несколькими ведомствами. Количество этих ведомств - больше 10. И это непросто, потому что существует процедура согласования, и даже учитывая особый период и особую важность, все равно это осуществляется непросто. Там должны быть решения соответствующих ведомств, Кабмина, Верховной Рады", - рассказал Арестович.

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Он отметил, что вопрос постоянно держится на контроле.

"Когда я задавал ему (Резникову. - Ред.) этот вопрос, он надеется, что летом эта ситуация будет разрешена", - добавил Алексей Арестович.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    люська...ты про шо гутаришь????
    тебя за каким хреном туда послали... только за ордло беспокоиться?
  • olele


    Йозеф Кнехт@jozefkneht1 13 мая

    У медведчука держномер на автомобілі 1937.
    І це не випадковість, не прикол. Це попередження для всіх хуженебудьків.
    Коли ці прийдуть до влади, вони не будуть навіть запитувати, хто і за кого голосував.
    Все буде відбуватися на стадіоні, як казала Гадя.

    У Мінреінтеграції сподіваються, що до літа штрафи за вимушений перетин кордону РФ під час виїзду з ОРДЛО скасують, - Арестович - Цензор.НЕТ 1193
  • YU ST
    В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович - Цензор.НЕТ 8847
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