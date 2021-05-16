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Пока мы не можем сказать, что преодолели COVID-19, поэтому должны носить маски, соблюдать дистанцию и вакцинироваться, - эксперт Минздрава Дубров

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Пока мы не можем сказать, что преодолели COVID-19, поэтому должны носить маски, соблюдать дистанцию и вакцинироваться, - эксперт Минздрава Дубров
На сегодняшний день вся Украина, кроме одной области, находится в желтой карантинной зоне.

Как долго это будет продолжаться, рассказал ведущий эксперт Минздрава в борьбе с COVID-19 Сергей Дубров в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Это зависит от нас, в первую очередь, от соблюдения противоэпидемических мероприятий и от темпов вакцинации. Действительно, сейчас очень приятно фиксировать то, что практически вся страна сейчас находится в желтой зоне. И я думаю, никто не будет отрицать, что это вследствие тех карантинных ограничений, которые недавно были введены в стране. Но нельзя расслабляться", - сказал он.

По словам эксперта, Украина еще не преодолела эпидемию.

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"Мы видим пример Индии с колоссальным ростом новых случаев заболевания. Поэтому пока, к сожалению, мы не можем сказать, что преодолели COVID-19, а должны носить маски, соблюдать противоэпидемические мероприятия и вакцинироваться. Мне кажется, сегодня ни у кого не вызывает сомнений эффективность вакцинации в некоторых странах Европы, в Израиле, Великобритании", - сказал он.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Если бы египетские пирамиды, строились такими темпами, какими идет вакцинация в Украине, то они бы и сейчас стояли в строительных лесах...
  • Rostyslav Komarnytsky
    Та да! То була ера зубожіння! Насильно людЯм впихали субсидію, як на зло, по спрощеній процедурі, дороги сволочі будували згідно ГОСТів, про харчування в армії дбали, буржуї... Нє?
  • 18c49ed2
    Та да, но ведь нечем. Власти, судя по всему, думают по другому
    Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 6899
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