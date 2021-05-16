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Мэр Днепра Филатов вывесил флаг Израиля над горсоветом: Не в поддержку "одной из сторон", а за близких, вынужденных сидеть по бомбоубежищам

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Мэр Днепра Филатов вывесил флаг Израиля над горсоветом: Не в поддержку "одной из сторон", а за близких, вынужденных сидеть по бомбоубежищам
Над мэрией Днепра по личному распоряжению городского головы Бориса Филатова вывесили флаг Израиля.

Об этом он сам сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал инициативу поднятия над мэрией государственного флага Израиля.

Городской голова подчеркнул, что поднятый флаг символизирует не поддержку "одной из сторон", но поддержку наших бывших соотечественников, друзей и близких, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах от очередных ударов ракет.

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"Единственное, чем мы сегодня можем помочь сейчас нашим близким, это тем, что высказать им свое сочувствие и слова безусловной поддержки. Что уже, согласитесь, совсем немало в этом подлом мире двойных стандартов", - написал мэр Днепра.

Мэр Днепра Филатов вывесил флаг Израиля над горсоветом: Не в поддержку одной из сторон, а за близких, вынужденных сидеть по бомбоубежищам 01

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    это - не НАША война
    у нас есть СВОЯ ВОЙНА !
    Израиль нас не поддерживает !

    переживаешь за родственников - едь в Израиль и записывайся в ЦАХАЛ, а не води хороводы с еврейским прапором ! Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку "однієї зі сторін", а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах - Цензор.НЕТ 796
  • Женя-Женя
    а евреи знают, что такое карма, голосуя против Украины во всех ООН и обзывая нас фашистами???

    карма...

    Ответка не застала себя ждать.
    так что пусть сидят Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку "однієї зі сторін", а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах - Цензор.НЕТ 6963
  • Andrey Dzybak
    Что же Украине ДО этого "рекомендовал" израиль? НЕ называть стадион именем Степана Бендеры, НЕ называть улицы именем Шухевича. Ибо АНИ служили фошистам. А то что до Ывреи НЕ признают голодомор геноцидом, то такое. Угадайте национальность тех уродов кто ДЕСЯТКАМИ миллионов самым бесчеловечным способом убивал народ Украины. А вот кино про "газовые камеры" и бедных и ЧЕСТНЫХ евреев. Это разные смерти, диаметрально.
    Теперь вот еще один "сочуствует". Ага. А то что КАЖДЫЙ день умирают наши юойцы никого не парит
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