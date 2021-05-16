Мэр Днепра Филатов вывесил флаг Израиля над горсоветом: Не в поддержку "одной из сторон", а за близких, вынужденных сидеть по бомбоубежищам
Об этом он сам сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал инициативу поднятия над мэрией государственного флага Израиля.
Городской голова подчеркнул, что поднятый флаг символизирует не поддержку "одной из сторон", но поддержку наших бывших соотечественников, друзей и близких, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах от очередных ударов ракет.
"Единственное, чем мы сегодня можем помочь сейчас нашим близким, это тем, что высказать им свое сочувствие и слова безусловной поддержки. Что уже, согласитесь, совсем немало в этом подлом мире двойных стандартов", - написал мэр Днепра.
Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.