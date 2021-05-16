Если есть обоснованное подозрение о сговоре на рынке нефтепродуктов, надо активизировать АМКУ, а не вводить регулирование цен, - экономист Кухта

Ряд сетей АЗС отказаться от продажи "премиального" топлива, после этого Министерство экономического развития заявило, что правительственное постановление о регулировании цен на горючее не распространяется на его премиум-виды.

Об этом говорится в разъяснении пресс-службы Минэкономразвития, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что правительственное постановление, которым введены предельные торговые надбавки (наценки) на топливо на период действия карантина, касается только бензина марок А-92 и А-95, а также дизельного топлива - их раньше отнесли к социально значимым товарам.

"Под установления максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" горючее с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак)", - добавили в Минэкономики.

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Перед тем ОККО, WOG и SOCAR заявили о приостановке продаж премиального дизельного топлива и бензина, информирует hromadske. "Это связано с тем, что продажа горючего этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май, является убыточной для сети", - отмечали, например, в OKKO.

В то же время, экономист Павел Кухта в Facebook подчеркнул, что в техническом регламенте "ничего о "брендовом премиальном" горючем не сказано".

"Сказано лишь, что обозначение топлива может включать торговую марку. В постановлении Кабмина 341 от 22 апреля 2020 года, на основании которого введено регулирование цен, так же черным по белому написано, что она касается бензина марки А-92 и А-95 и дизельного топлива. Без разделения на премиальные или непремиальное. Я уже молчу, что если вводится регулирование цен на непремиальное топливо, а разница между премиальным и непремиальным не определена, то бизнес тогда, по логике, может просто забрендировать все горючее и продавать как премиальное без ограничений. Зачем тогда вообще вводить регулирование цен и на ровном месте всю страну пугать пустыми АЗС?", - задается вопросом Кухта.

Экономист уверен, что если правительство боится роста цен, "надо было бы провести быстрые консультации с производителями и понять их ценообразование по состоянию на сейчас", "затем подписать меморандум о добровольном ограничении торговых надбавок в разумных пределах".

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"Если уж совсем страшно, можно же ввести временно (только четко ограничено во времени, а не на весь карантин) административное ограничение торговых надбавок. Но где-то процентов на 20 выше рыночных цен (чтобы не мешать рынку нормально работать) и сугубо с целью предотвратить спекуляции, если будут сильно колебаться цены на внешних рынках. Наконец, если есть обоснованное подозрение относительно сговора на рынке, надо активизировать АМКУ, он вполне способен такой сговор предотвратить", - уверен Кухта.

Напомним, ограничение цен на топливо правительство ввело 14 мая. Согласно постановлению, наценка на топливо теперь будет начисляться на среднюю стоимость горючего, которая определяется на основе данных за предыдущую декаду с учетом акциза и налога на добавленную стоимость.