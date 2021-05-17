Пророссийский президент Чехии Земан прокомментировал внесение страны в список "недружественных стран" РФ: Вредная глупость

Президент Чешской Республики Милош Земан считает шаги Москвы по эскалации двусторонних отношений вредными и неразумными.

Об этом он заявил в интервью радиопрограмме Press klub на радио Frekvence в воскресенье вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Со стороны России это глупо - делать недругов из друзей. Потому что создавать врагов из бывших друзей - это ошибка. Когда не может быть дружбы, то пусть будут по крайней мере корректные отношения... Российскую враждебность считаю вредной глупостью", - заявил Земан, комментируя внесение российской стороной Чехии в список "недружественных стран".

Глава государства отметил, что "в отличие от других" не является сторонником только одной версии следствия относительно взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. При этом он считает, что надо уделить серьезное внимание "российской версии" о возможной причастности ГРУ РФ к взрывам на складах. В то же время Земан заявил, что к фирме IMEX, хранившей оружие на складах, существует много вопросов.

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Напомним, 14 мая Россия опубликовала список "недружественных стран". В него попали только США и Чехия.