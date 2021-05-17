"Палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности", - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что американская администрация работает с Палестиной и Израилем над тем, чтобы прекратить конфликт между ними, привлекая к этому региональных партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Моя администрация намерена продолжать привлекать палестинцев, израильтян и других региональных партнеров к работе по обеспечению устойчивого спокойствия", - сказал президент в видеозаписи, которая транслировалась на мероприятии в Белом доме, посвященном мусульманскому празднику Курбан-байрам.

Байден также сказал: "Мы считаем, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности и в равной мере пользоваться свободой, процветанием и демократией".

В то же время видные мусульманские правозащитные группы в США бойкотировали это мероприятие, заявив, что администрация Байдена "помогает, поощряет и оправдывает" израильские авиаудары по палестинцам в Газе, сообщают СМИ.

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Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в понедельник в твиттере, что израильские ВВС в понедельник продолжают наносить массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

СМИ информируют, что израильские самолеты нанесли серию тяжелых авиаударов по нескольким районам города Газа рано утром в понедельник, атака продолжалась в течение 10 минут. В результате погибли не менее 40 человек.

ХАМАС также продолжил ракетные пуски по гражданским районам Израиля, говорится в сообщениях.