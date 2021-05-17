"Укрзализныця" запускает новые поезда из Чернигова и Сум в Одессу на летний период
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"Укрзализныця" на летний период запускает новые поезда из Чернигова и Сум в курортную Одессу.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.
Поезд № 213/214 Сумы - Одесса будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня, в обратном направлении - по четным числам от 16 июня.
Поезд № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении - по четным числам.
У обоих поездов будет удобное расписание вечернего отправления из Сум в 19:34 и из Чернигова в 21:58 и прибытие в Одессу в 11:33.