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19 мая состоится видеоконференция общего заседания ТКГ. Обнародована повестка дня

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19 мая состоится видеоконференция общего заседания ТКГ. Обнародована повестка дня
Завтра, 18 мая, состоятся видеоконференции рабочих групп по вопросам безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы и экономической рабочей группы Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные украинской стороны в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что 19 мая состоится видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Обнародована также повестка дня предстоящих заседаний. 

- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;

- совершенствование контрольного механизма;

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

- продолжение разработки плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

- обмен удерживаемыми лицами;

- полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные териториии;

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

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"В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников, цель которых - вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", - добавила украинская сторона в ТКГ.

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