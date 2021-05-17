19 мая состоится видеоконференция общего заседания ТКГ. Обнародована повестка дня
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные украинской стороны в Трехсторонней контактной группе.
Отмечается, что 19 мая состоится видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Обнародована также повестка дня предстоящих заседаний.
- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
- совершенствование контрольного механизма;
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные териториии;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
"В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников, цель которых - вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", - добавила украинская сторона в ТКГ.