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Мы уже сделали диджитал-революцию. Ранее для получения разрешений нужно было давать взятки, сейчас нужно только платить за Интернет, - Зеленский

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Мы уже сделали диджитал-революцию. Ранее для получения разрешений нужно было давать взятки, сейчас нужно только платить за Интернет, - Зеленский
Цифровизация активными темпами внедряется в Украине, в настоящее время запущены десятки услуг, которые можно получить онлайн, не выходя из дома.

Об этом сегодня в ходе выступления на форуме "Украина.30. Цифровизация" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже сделали диджитал-революцию. Ранее, чтобы получить ряд разрешений, нужно было давать взятки, были такие случаи, сейчас нужно только платить за Интернет. Ранее это 10 кабинетов, сейчас только один сайт, раньше - 50 справок в очередях, сейчас 3-4 клика в смартфоне. Ранее недели и месяцы - сейчас 10-20 минут, чтобы открыть ФОП онлайн. Это очень круто", - отметил президент.

"Мы первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую же юридическую силу, как и бумажные", - добавил Зеленский.

По его словам, в настоящее время в Украине запущены десятки онлай-услуг. 

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Топ комментарии

  • Vadim Slivkanich
    Коли буде президент в смартфоні? )))
  • Ksenia VB
    А дерево як вирубували так вирубують ще більше.
    Бурштин копають.
    Землю дерибанять.
    На митниці взагалі мільярди щомісяця вимивають.
    І тут ваша ДІЯ... це як мертвому припарка.
  • Federico Fellini
    А может нужно было просто упразднить сбор этих ненужных диких разрешений вместе с конторами их выдававшими и работничками,там работающими, на бюджетном высасывании,им ведь не трудно будет вернуть все в зад.
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