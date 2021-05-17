Голодные и испуганные вылезли в окно и просили помощи: в Одессе спасли троих детей из неблагополучной семьи. ФОТОрепортаж

В Одессе в Приморском районе трое детей жили в ужасных условиях. Родители закрыли их в квартире и ушли, дети просили помощи у прохожих через окно.

Об этом сообщила руководитель городской службы по делам детей Юлия Никандрова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас забираем 3-х детей - две девочки и один мальчик. Вызов поступил мне на мобильный. Сразу вызвала полицию. Спасибо, оперативно сработали", - написала она.

По словам Никандоровой, ситуация произошла в Приморском районе (Молдаванка).

"Двое детей выбрались в окно квартиры и стали просить помощи у соседей. Родители их закрыли и ушли в неизвестном направлении. Голодных и испуганных их вытащили соседи через форточку.

На место приехали мы и полиция. Пока добирались в райотдел, по дороге встретили горе-родителей с третьим ребёнком. Полиция их тут же доставила в отделение. Состояние всех детей запущенное. У младшей девочки раны на шее и под глазом. На место прибыли медики.

В доме, где проживали дети, ад. Это пока все подробности...", - сообщила она.

Также Никандрова добавила, что за минувшую неделю только в Приморском районе были спасены 17 детей.

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Фото: Никандорова/Facebook