Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявил советник главы МВД Владимир Мартыненко.
"Учитывая большой общественный резонанс, я предполагаю, что экспертный совет отправит работу Кивы на повторную экспертизу, то есть на повторную защиту", – отметил он.
По его словам, если во время написания экспертного заключения возникают определенные сомнения, "работу отправляют на повторную экспертизу. Повторная защита проходит уже в другом спецсовете какого-то другого вуза".
"Сможет ли Илья Кива доказать, что это его работа, что он в этом разбирается, что там есть научные статьи – это будет уже выяснено в результате этой глубинной проверки. Но у меня есть сомнения, что в результате всех этих процессов Илье Киве присвоят научное звание "кандидат наук", – добавил Мартыненко.
Говоря о диссертации Кивы, он отметил, что наработки, изложенные в ней, могут "не совсем соответствовать действительности". В частности, речь идет о внедрении результатов научных исследований "на предприятиях, учреждениях, организациях, в законотворческой, преподавательской деятельности".
Мартыненко пояснил, что диссертационная работа попадает в спецсовет после проведения всех экспертиз, а значит, его не следует обвинять в искажении фактов.
"Часто мы пытаемся обвинить членов этого диссертационного совета в том, что они что-то исказили, но на самом деле им приходит какой-то пакет документов. Они не проверяют, насколько эти документы являются достоверными", – объяснил советник министра внутренних дел.
Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.
Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.