В МИД призвали прекратить истерию вокруг предоставления Украине ПЧД: "У союзников ничего нельзя "выжать" или "выплакать""

Повышенное внимание и активная публичная риторика, развернувшаяся в Украине перед июньским саммитом НАТО о предоставлении Плана действий по членству, вредят Североатлантической перспективе Украины, поскольку союзники не принимают никаких решений под внешним давлением.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот шум фактически заставил союзников "заморозить" пока вопрос приглашения Украины к ПДЧ, поскольку, как я неоднократно подчеркивал, НАТО не принимает никаких решений в условиях истерии. Все шаги Альянса всегда взвешенны и выверенны. У союзников ничего нельзя "выжать" или "выплакать", все происходит только по правилам, процедурам и заслугам", - подчеркнул украинский дипломат.

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Отвечая на вопрос относительно ожиданий от визита вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в Брюссель, который начнется во вторник, Божок подчеркнул, что этот визит имеет особую важность, ведь фактически является ключевым по линии Украина- НАТО мероприятием высокого уровня перед июньским саммитом Альянса.

"Если целью визита будет представление новой заявки на присоединение к ПДЧ или для начала нового дискурса по этому вопросу - это станет второй серьезной ошибкой в ​​процессе евроатлантической интеграции Украины. Первой уже стал совершенный в последнее время в украинском политикуме шум вокруг темы членства Украины в НАТО и присоединения к ПДЧ", - отметил заместитель министра иностранных дел Украины.

Он также добавил, что любые подобные решения принимаются в результате кропотливых дипломатических переговоров, и наличие публичного шума вокруг такой работы не способствуют ее конечному успеху.

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Украинский дипломат напомнил, что дискурс о присоединении Украины к ПДЧ был начат с НАТО еще в 2008 году на Бухарестском саммите. Предоставление ПДЧ Украине уже тогда было принципиально согласовано главами государств и правительств НАТО. В итоговой декларации Бухарестского саммита четко прописано, что "Украина будет членом НАТО, а ПДЧ является следующим шагом на прямом пути Украины к членству". В этом контексте, по убеждению Божка, новая заявка на присоединение к ПДЧ или начало нового дискурса по этому вопросу, будут восприниматься партнерами по НАТО как проявление внутренней политики Украины и создавать очередной риск для североатлантических устремлений Украины.

"Подчеркиваю, что Украина уже подала заявку на присоединение к ПДЧ в 2008 году накануне Бухарестского саммита НАТО. Я лично обеспечивал ее передачу. Подача повторной заявки отбросит нас назад на 13 лет, ведь, по процедуре НАТО она будет считаться новой, и ее рассмотрение начнется с "чистого листа". Подача повторной заявки автоматически аннулирует предоставленное на Бухарестском саммите поручение министрам иностранных дел НАТО принять решение по существу поданной Украиной заявки на присоединение к ПДЧ", - сказал украинский чиновник.

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