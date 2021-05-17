"Слуга народа" поддержит кадровые изменения по министрам экономики и инфраструктуры, по министру здравоохранения – будет дискуссия, - Гетманцев

Народный депутат СН Даниил Гетманцев считает, что фракция поддержит кадровые изменения по министру экономики и министру инфраструктуры.

Об этом он рассказал журналистам перед началом Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Тут мы будем поддерживать кандидатуры, которые обсуждаются в обществе. Относительно министра здравоохранения, думаю будет дискуссия. Мы должны услышать мнение премьер-министра. Тут оно должно быть решающим", - подчеркнул Гетманцев.

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Говоря о причинах отставки двух министров, он отметил, что они сами написали заявления об отставке, поэтому такой вопрос нужно задать им лично.

"Если говорить о министерстве экономики, то тут команда требует усиления. Мы об этом постоянно говорили", - уточнил политик.

Отвечая на вопрос, что он думает о кандидатуре на должность министра экономики Алексея Любченко, Гетманцев заявил: "Я лично знаю Любченко. Мы с ним уже год работаем. Я очень высоко оцениваю его достижения на должности главы Государственной налоговой службы. Мы видим с вами цифры и то, что у нас не было ни одного месяца за этот период, когда бы не было перевыполнения плана, с одной стороны, а с другой, когда бы не было перевыполнения поступлений в Госбюджет год к году. Это при том, что экономика в 2020 году потеряла 4% ВВП, и при том, что ситуация достаточно сложная, но Государственная налоговая служба, очевидно, работает лучше".

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Напомним, 14 мая 2021 года стало известно, что министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке. Также в этот же день в Раду поступило представление об отставке Степанова. Позже стало известно, что министром экономразвития планируют назначить Любченко, а инфраструктуры Кубракова.