Экс-судья Чаус опубликовал видео: Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео экс-судь опубликовал в Telegram.
Так, Чаус рассказал, что его не похищали в Молдове, но заявил о похищении в 2016 году, когда он покинул Украину.
"Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности. Как видите, мой канал открыт для обратной связи и в т.ч. для обмена информацией по фигурантам моего похищения в 2016 году", - говорится в подписи к публикации.
В то же время свое точное местонахождения он не назвал, добавив, что находится в безопасности и в ближайшее время планирует вернуться в Украину.
"В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы, в том числе на те, которые так сильно интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР", - отметил Чаус.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.