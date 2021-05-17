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"Слуга народа" Гетманцев об отставке Степанова: Это позиция Шмыгаля. Если он не может с ним работать, то мы должны менять или премьера, или министра

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"Слуга народа" Гетманцев об отставке Степанова: Это позиция Шмыгаля. Если он не может с ним работать, то мы должны менять или премьера, или министра
У народного депутата СН Даниила Гетманцева нет вопросов к министру здравоохранения Максиму Степанову, на которые тот мог бы ответить.

Об этом он рассказал журналистам перед началом Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Гетманцев предполагает, что в парламенте будет дискуссия по отставке министра здравоохранения Максима Степанова, но он лично поддержит решение команды.

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На вопрос журналистов, не является ли данная ситуация давлением на министра Степанова, "слуга народа" заявил: "Что вы называете давлением? Я его не вижу. Есть позиция премьер-министра. Мы должны послушать его мотивы. Если премьер-министр не хочет или не может работать с определенным министром, очевидно, мы должны менять или премьер-министра, или министра".

Напомним, 14 мая 2021 года стало известно, что министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке. Также в этот же день в Раду поступило представление об отставке Степанова. Позже стало известно, что министром экономразвития планируют назначить Любченко, а инфраструктуры Кубракова.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Неправильная постановка вопроса. Выгонять нужно всех вас пока еще вы не до конца угробили страну.

    "Слуга народу" Гетманцев про відставку Степанова: це позиція Шмигаля. Якщо він не може з ним працювати, то ми повинні міняти або прем'єра, або міністра - Цензор.НЕТ 8459
  • Калибан
    Всех вас на@ер! Уроды! Конченые.
  • Evgeny N
    Та хоч міняйте ліжка місцями, хоч міняйте номери на дверях, а все одно - в тому борделі ладу не буде... Навіть якщо той бордель називається Кабінет Міністрів
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