24 августа Украина войдет в режим paperless. Мы сделаем все, чтобы "государство без бумаги" существовало не только на бумаге, - Зеленский

Для предоставления государственных услуг никто не сможет требовать от украинцев какие-либо бумажные справки.

Об этом сегодня в ходе выступления на форуме "Украина.30. Цифровизация" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"24 августа 2021 года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов, никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг", - рассказал глава государства.

По его словам, власть сделает все для того, что "государство без бумаги" существовало в реальности, а не только на бумаге.

"В своей предвыборной программе я обещал, что вся информация о бюджетах, тендерах, закупках, аукционах будет общедоступной. Это очень важно", - добавил он.

"Еще один пункт моей программы – быстрый доступ к интернету для всех жителей нашей любимой Украины … В этом году мы стремимся обеспечить доступ к фиксированному интернету 3 тыс. украинских сел, их школы, больницы, библиотеки", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о цифровизации как методе борьбы с коррупцией: Компьютер не имеет друзей или кумовьев, взятки не берет даже в биткоинах