Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ
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20 мая текущего года состоится пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина заявили в пресс-службе Офиса президента.
Пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания в должности Зеленский проведет в четверг, 20 мая, сообщили в ОП.
Отметим, что в настоящее время на сайте Офиса президента в разделе "анонсы" нет упоминаний о пресс-конференции главы государства.