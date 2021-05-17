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В ближайшие время Рада поставит, если не окончательную, то промежуточную точку в вопросе земельной реформы, - "слуга народа" Корниенко

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В ближайшие время Рада поставит, если не окончательную, то промежуточную точку в вопросе земельной реформы, - "слуга народа" Корниенко
Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко надеется, что в ближайшие две недели парламент поставит, если не окончательную, то промежуточную точку в вопросе земельной реформы.

Об этом он заявил на Согласительном совете ВР, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп напомнил, что до парламентских каникул депутатам нужно еще поработать пять пленарных недель. Корниенко подчеркнул, что парламент должен за это время рассмотреть законопроекты по ряду реформ, в частности, судебной, децентрализации, правоохранительной сферы, а также хотя бы частично решить вопросы по приватизации.

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"У нас очень много разных вопросов, которыми мы должны заняться до конца сессии", - акцентировал "слуга народа".

Корниенко поддерживает предложение заслушать на этой неделе премьера, учитывая какие предстоят важные кадровые перестановки в Кабмине.

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Топ комментарии

  • govtva
    Это будет не контрольная точка а контрольный выстрел в Украину,все продадут иностранцам а потом соберут чемоданы и свалят за бугор. В ближайшие время Рада поставит, если не окончательную, то промежуточную точку в вопросе земельной реформы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7200
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Земельна зрада?
  • 5 копійок
    Бєні та інші ахметки вже чекають з нетерпінням. Поспішайте.
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