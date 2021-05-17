В Польше арестовали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Его арестовали на 3 месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт агентства.

"5 мая 2021 года сотрудники ABW задержали 43-летнего мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России. Он выполнял порученные задачи, в том числе предоставлял российским спецслужбам информацию и материалы в области военных польских организаций и граждан, то есть данные, необходимые для деятельности России на территории и в ущерб Республике Польша. Задержанный признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Суд назначил ему трехмесячный арест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в нескольких местах были проведены обыски и допрошены несколько свидетелей.

Расследование продолжается, а значительная часть материалов засекречена.

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