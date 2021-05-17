СБУ отправила Семенченко в кардиореанимацию, сегодня к нему попал адвокат

Служба безопасности Украины отправила экс-нардепа Семена Семенченко в кардиологическую реанимацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила его супруга Наталия Музыка.

"СБУ на выходных отправила Семена Семенченко в кардиореанимацию. Сейчас к нему попал адвокат. Состояние на сегодня выясняем, находится Семен не в палате для задержанных, как обычно. Пока больше ничего не знаю", - говорится в сообщении.

Ранее СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина".

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд не изменил меру пресечения Семенченко, он остается под стражей, - адвокат