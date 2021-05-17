Николаевщина еще не готова к туристическому сезону, - глава ОГА Ким
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Николаевская область еще не готова к туристическому сезону. В ОГА поручили до 26 мая исправить ситуацию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ОГА Виталий Ким.
"По подготовке к новому туристическому сезону. Все не так хорошо, как я считал. Мы провели большую работу для привлечения новых туристов в курортную зону, но подготовка к туристическому сезону на сейчас не выполнена", - говорится в сообщении.
По словам главы ОГА, в Коблево большое количество мусора, не подготовлены посты безопасности, не подготовлены изоляторы для возможного содержания больных COVID-19, должным образом не подготовлена инфраструктура.
Ким дал ряд поручений для ускорения темпов работ, чтобы до 26 мая все было отработано.
"Через две недели приедем с следующей проверкой, проконтролирую ход выполнения поставленных задач", - подытожил глава ОГА.