Кабмин уволил замминистра экономики Панаиотиди

Кабинет Министров уволил заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлану Панаиотиди на заседании в понедельник.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я написала заявление об увольнении 29 апреля с просьбой уволить меня с 17 мая после окончания отпуска... Кабмин только что проголосовал", – написала онаэ

Рна отметила, что без 44 дней 6 лет на службе. Назначена в АМКУ 29.06.2015 - уволена с Минэкономики 17.05.2021.

"Это ни с чем несравнимый опыт, которому не хватит места в одной книге. Я хочу поблагодарить людей, команды, с которыми я работала эти годы. Спасибо каждому, с кем мы проходили рост, становление, преодоление препятствий, поиск решений и отстаивания государственных интересов. Спасибо, что вы были рядом, бок о бок, всегда рядом. Люди - это самое ценное. Вы можете рассчитывать на меня несмотря на то, где я буду.

Остаюсь преданной своим принципам и своей семье. Последовательным борцом за корпоративную реформу, электронные аукционы, с оборонкой в ​​сердце. Впервые в жизни безработная", - добавила Панаиотиди.

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Светлана Панаиотиди работала на посту замминистра экономики с 11 сентября 2019 года, а ранее была госуполномоченной Антимонопольного комитета Украины.