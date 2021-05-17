После похищения показаниям Чауса не поверят ни Запад, ни широкая аудитория. Основанные на них обвинения будут восприниматься как беспредел, - журналист Сидоренко

Экс-судью Николая Чауса похитили, чтобы он свидетельствовал против Петра Порошенко.

Об этом заявил журналист Сергей Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Волшебное явление Чауса не позволит достичь основного, чего хочет ОПУ. Похоже, экс-судью похитили, чтобы он свидетельствовал против Порошенко, это изначально было "секретом Полишинеля". То есть чтобы преследовать экс-президента не по беспределу, а с основаниями. Но чтобы этого достичь, свидетельство Чауса должны иметь общественную легитимность. Однако после его похищения эта легитимность - на нуле. Экс-судье не поверят ни Запад, ни широкая аудитория. Базирования на них будут восприниматься как тот же беспредел. То есть - мы вернулись в исходную точку. Вот только не факт, что это понимают идеологи феерической спецоперации. Похоже, что нет", - заявил Сидоренко.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине".