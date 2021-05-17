Смена фамилий не повлияет на эффективность Кабмина. Нужны компетентные люди, - Рудик рассказала, поддержит ли "Голос" кандидатуры новых министров

Народные депутаты от фракции "Голос" ,а также члены одноименной политической партии, могут поддержать предлагаемых властью кандидатов на посты министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения в том случае, если они представят полноценный план деятельности на посту как минимум на ближайшие 6 месяцев, а также проведут качественный анализ текущего положения дел в их сферах деятельности.

Об этом заявила лидер "Голоса" Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По ее словам, подобный подход необходим для того, чтобы точно знать, что кандидаты готовы к тем вызовам, которые стоят перед ними на посту министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения – сферами, которые остро нуждаются в "понимании ситуации и компетентности при принятии решений".

"Партия "Голос" убеждена: чтобы гарантировать безопасность страны и граждан, нам нужно действовать последовательно и решительно. Мы должны вернуть страну к нормальной жизни и развитию. Главные приоритеты сейчас: массовая вакцинация для преодоления коронавируса; поддержка бизнеса, потому что нужно остановить падение экономики; системная борьба с безработицей, потому что даже премьер-министр Шмыгаль признает, что безработных больше миллиона; прагматическая подготовка для защиты от российского агрессора", - заявила Рудик.

"На текущей парламентской неделе парламент может сделать как минимум первый шаг к эффективной борьбы с коронавирусом - уволить некомпетентного министра Максима Степанова. Партия "Голос", которая собрала 150 подписей депутатов за его отставку, уверена, что его нужно было отправить в отставку еще летом 2020 года, когда мы начали собирать подписи для увольнения. Но лучше поздно, чем никогда", - отметила она.

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Рудик напомнила, что Верховная Рада также получила представление на увольнение еще двух министров - экономики и инфраструктуры.

"Имеет ли смысл менять министров, если правительство не знает куда двигаться стране? Безусловно, стране нужен адекватный глава Минздрава. Да, стране нужны компетентные руководители в каждом министерстве. Но в правительства нет понимания, как отвечать на вызовы в экономике, медицине, сфере безопасности. Смена фамилий не повлияет на эффективность Кабинета министров", - подчеркнула Рудик.

Она указала на необходимость экономического плана для выхода из текущего кризиса, и также заявила, что Украине "нужны решительные и компетентные шаги для преодоления коронавируса, а также взвешенная политика для обеспечения нацбезопасности".

"Будет ли "Голос" поддерживать новых министров? Мы должны понимать, готовы ли кандидаты к вызовам, которые ожидают их на должности. Первое, чего мы хотим увидеть от кандидатов - анализ того, что происходит в сферах их ответственности сейчас. Второе - план деятельности на посту как минимум на ближайшие шесть месяцев. Потому что и экономика, и инфраструктура, и особенно медицина сейчас нуждаются в понимании ситуации и компетентности при принятии решений. Если мы не увидим, что собирается делать каждый кандидат в должности министра, если не увидим понимание ситуации, - как мы можем поддерживать такие кандидатуры?", - подчеркнула нардеп.

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