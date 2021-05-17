Песков о возможности обмена Медведчука на пленных украинцев: Не можем серьезно рассматривать эту идею

В Кремле отреагировали на идею обмена подозреваемого в госизмене нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в России. У президента РФ Владимира Путина ситуацию с Медведчуком назвали внутриукраинской политической кухней.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, РФ вряд ли может серьезно рассматривать предложение Украины об обмене Медведчука на осужденных в РФ украинцев.

"Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать", - сказал он.

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Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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