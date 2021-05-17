Зеленскому стоит выйти из кортежа и увидеть, как выросли цены и какие очереди за субсидиями во время COVID-19, - Порошенко

Правительство Зеленского должно отчитаться о провальной экономической политике и хищении антиковидного фонда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко в хода согласительного совета Верховной Рады.

"За три недели перерыва в работе парламента наша команда имела возможность осуществить ряд важных поездок по Украине. Только что я вернулся со Львова и хочу отметить, что на сегодняшний день людей по всей стране беспокоит главный вопрос - это стремительное ухудшение уровня жизни, которое связано в первую очередь с неуклюжестью власти обеспечить растущие доходы людей, потому что фактически уровень жизни падает в связи со стремительным ростом цен и коммунальных тарифов", - подчеркнул Порошенко.

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По словам лидера "ЕС", власть вместо компетентных экономических рычагов применяет советские методы.

"Правительство приняло соответствующее решение о регулировании цен на горюче-смазочные материалы. И вчера мы услышали, что еще две компании присоединились к фактически снятию с продажи отдельных видов топлива. Мы хотим сказать, что это возвращение к советским способам регулирования. Может, Зеленскому стоит выйти из кортежа, сесть на велосипед и увидеть, что цены на муку выросли на 60 и более процентов, цены на хлеб выросли более чем на 60%, цены на мясо, на сахар, на яйца. Может, вы и цены на эти продукты пытаетесь таким образом регулировать, создав Госкомцен? Так это приведет к тому, что мы вернем советский дефицит и эти продукты будут исчезать из магазинов", - отметил Порошенко.

Пятый президент напомнил, что недавно правительство приняло постановление о регулировании субсидий для бедных людей, которые имеют право на компенсацию своих расходов.

"Загнало в преступные очереди в собесе, для того, чтобы они переоформляли субсидии, принося дополнительные справки. Зайдите в собес, посмотрите во время ковида очереди и издевательства над людьми", - подчеркнул Порошенко.

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"Хотел бы рекомендовать вернуться к практике, которая была введена нашей командой, когда по обычной почте тебе приходит соответствующий образец заявления и ты в автоматическом порядке насчитываешь себе субсидию. В свое время у нас расходы на субсидии были 70 млрд, а вы предлагаете это сократить менее чем до 40 млрд. В свое время субсидию получали 7 млн человек, вы предлагаете, чтобы сейчас субсидию получили 3 миллиона человек, а остальные остались один на один со своими проблемами", - добавил лидер "ЕС".

В то же время, по словам Порошенко, отставка, в частности, министра здравоохранения Степанова должна сопровождаться обязательной отчетностью о выполнении постановления парламента о борьбе с пандемией и расходах из антиковидного фонда.

"Не надо искать козла отпущения. Ни Степанов, ни министр экономики, ни министр инфраструктуры не были министрами. У нас министрами работает Зеленский. У нас нет парламентско-президентской республики. У нас есть офисно-президентская республика, где Зеленский и председатель его Офиса управляют всем", - подчеркнул пятый президент.

"Наше предложение - заслушать исполнение постановления правительством, обязательно добавить туда отчет об использовании средств антиковидного фонда и привлечение к ответственности. Мы не защищаем Степанова. Он должен быть снят вместе с правительством и, возможно, оказаться за решеткой. Но ключевую ответственность несет Зеленский", - подытожил Порошенко, добавив , что Раде необходимо создать ВСК по расследованию срыва спецоперации по задержанию "вагнервоцев".

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