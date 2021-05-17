Если завтра Рада проголосует за отставку министров, в четверг - может рассмотреть назначение новых, - "слуга народа" Корниенко
Об этом на брифинге в парламенте сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Говоря о перестановках в Кабмине, Корниенко подчеркнул: "Я бы не воспринимал это как какие-то фантастические события... Кадровые перестановки и усиление команды — это нормальный процесс".
Отвечая на вопрос, будут ли присутствовать сегодня на фракции, где планируют обсудить кадровые перестановки, премьер, министры и президент, нардеп заявил, что обычно приглашают всех.
"Не уверен, что будут все, кого мы пригласили... Что касается президента, мы всегда рады видеть Владимира Александровича. Он часто к нам приезжает", - добавил зам главы фракции СН.
Напомним, 14 мая 2021 года стало известно, что министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке. Также в этот же день в Раду поступило представление об отставке Степанова. Позже стало известно, что министром экономразвития планируют назначить Любченко, а инфраструктуры Кубракова.