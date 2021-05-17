55% жителей Украины считают, что сейчас не нужно менять главу Минздрава, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

55% опрошенных жителей Украины считают, что сейчас не нужно менять министра здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в исследованнии социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным исследования, поддерживают назначение нового главы Минздрава 25% граждан.

49% считают, что критика отдельными политиками действий власти по борьбе с пандемией коронавируса скорее вредит борьбе с заболеваемостью. 26% - противоположного мнения.



Инфографика: соцгруппа "Рейтинг"

Кроме того, 54% жителей Украины считают, что первоочередным направлением работы власти в медицинской сфере должно быть обеспечение бесплатными лекарствами больных тяжелыми заболеваниями. Среди других приоритетов опрошенные отметили закупку нового медицинского оборудования для больниц (29%), исправление недостатков осуществляемой медицинской реформы (25%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев об отставке Степанова: Это позиция Шмыгаля. Если он не может с ним работать, то мы должны менять или премьера, или министра

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 4-8 мая 2021 г.

Напомним, сегодня Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрит представление премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все свалить на Степанова не удастся, он и тявкнуть не смел, когда вы забрали деньги из "ковидного фонда". Требуем провести аудит, - Порошенко

Заседание состоится в 16:00 в режиме видеоконференции. Также сегодня фракция "Слуга народа" должна обсудить вопрос о возможной отставке Степанова.