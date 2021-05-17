Украина, Грузия и Молдова консолидируют усилия для успешной евроинтеграции, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Министры иностранных дел Грузии и Молдовы Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой прибыли с официальным визитом в Украину.