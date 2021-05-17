Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Согласно документу, пожизненные стипендии получили девять деятелей науки, которым исполнилось 70 и более лет.
Так, в список попали:
Гликин Марат Аронович - 1935 года рождения, доктору технических наук, профессор, заслуженный деятелю науки и техники Украины;
Данильченко Борис Васильевич - 1939 года рождения, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятел науки и техники Украины, лауреат Государственной премии СССР;
Залоза Уильям Александрович - 1936 года рождения, доктор технических наук, профессор;
Козаченко Михаил Романович - 1937 года рождения, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства Украины;
Конорев Борис Михайлович - 1934 года рождения, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии УССР;
Потопальский Анатолий Иванович - 1938 года рождения, кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный изобретатель Украины;
Туника Анатолий Азарийович - 1939 года рождения, доктор технических наук, профессор;
Шевченко Владимир Федорович - 1935 года рождения, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник народного образования Украины;
Ярмоленко Николай Григорьевич - 1936 года рождения, кандидат технических наук, профессор, заслуженный строитель Украины.