Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 194/2021, которым назначил пожизненные государственные стипендии выдающимся деятелям науки, которые достигли семидесятилетнего возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Согласно документу, пожизненные стипендии получили девять деятелей науки, которым исполнилось 70 и более лет.

Так, в список попали:



Гликин Марат Аронович - 1935 года рождения, доктору технических наук, профессор, заслуженный деятелю науки и техники Украины;



Данильченко Борис Васильевич - 1939 года рождения, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятел науки и техники Украины, лауреат Государственной премии СССР;



Залоза Уильям Александрович - 1936 года рождения, доктор технических наук, профессор;



Козаченко Михаил Романович - 1937 года рождения, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства Украины;



Конорев Борис Михайлович - 1934 года рождения, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии УССР;



Потопальский Анатолий Иванович - 1938 года рождения, кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный изобретатель Украины;



Туника Анатолий Азарийович - 1939 года рождения, доктор технических наук, профессор;



Шевченко Владимир Федорович - 1935 года рождения, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник народного образования Украины;



Ярмоленко Николай Григорьевич - 1936 года рождения, кандидат технических наук, профессор, заслуженный строитель Украины.

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