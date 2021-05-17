Новости

Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ

670748
Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 194/2021, которым назначил пожизненные государственные стипендии выдающимся деятелям науки, которые достигли семидесятилетнего возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Согласно документу, пожизненные стипендии получили девять деятелей науки, которым исполнилось 70 и более лет.

Так, в список попали:

Гликин Марат Аронович - 1935 года рождения, доктору технических наук, профессор, заслуженный деятелю науки и техники Украины;

Данильченко Борис Васильевич - 1939 года рождения, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятел науки и техники Украины, лауреат Государственной премии СССР;

Залоза Уильям Александрович - 1936 года рождения, доктор технических наук, профессор;

Козаченко Михаил Романович - 1937 года рождения, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства Украины;

Конорев Борис Михайлович - 1934 года рождения, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии УССР;

Потопальский Анатолий Иванович - 1938 года рождения, кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный изобретатель Украины;

Туника Анатолий Азарийович - 1939 года рождения, доктор технических наук, профессор;

Шевченко Владимир Федорович - 1935 года рождения, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник народного образования Украины;

Ярмоленко Николай Григорьевич - 1936 года рождения, кандидат технических наук, профессор, заслуженный строитель Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил стипендии выдающимся паралимпийцам, дефлимпийцам и их тренерам

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Про Ківу шуткувати вже не буду. Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 9685
  • Владислав Обужеванний
    Надеюсь у папы Саши стипендия будет повышенная?
  • violator
    вот один из самых выдающихся деятелей науки . то то он так спешил защититься Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 960
    Зеленский назначил пожизненные стипендии выдающимся деятелям науки, - указ - Цензор.НЕТ 5283
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости