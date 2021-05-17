Верховная Рада в пятницу заслушает Шмыгаля, - Разумков

В пятницу в ходе "Часа вопросов к правительству" народные депутаты заслушают премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В пятницу будет в стенах парламента премьер-министр Украины, который будет отчитываться по предложению, которое поступило от профильного комитета по вопросам здравоохранения… относительно выполнения постановления Верховной Рады, связанного с вышеобозначенной проблемой (касающейся профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией, проведением вакцинации, обеспечением медицинских учреждений всем необходимым для противодействия COVID-19 - ред.)", - сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.

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При этом он подчеркнул, что для того, чтобы оценить работу министра здравоохранения Максима Степанова, необходимо, прежде всего, заслушать его отчет.

"Здесь не я должен определять. Сначала надо заслушать отчет, что для себя определяет как победы или недостатки министр, а далее будем это обсуждать. Но если мы говорим в целом о ситуации, то это общая ответственность Кабинета министров", - отвечая на вопрос, какие Разумков видит достижения и неудачи Степанова.

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Спикер также отметил, что на его голосование по вопросу об отставке Степанова будут влиять многие факторы, в том числе и его отчет о работе.

"Я буду ориентироваться на коллег и на позицию профильного комитета. Много факторов, которые будут влиять на мое решение, в том числе и отчет министра, который мы с вами должны будем услышать. Думаю, что исходя из этого я и сформирую свою позицию", - подчеркнул он.