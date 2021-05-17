Разумков о законе об олигархах: Будет много разных вариантов, но нужно четко понимать правила игры, которые мы внедряем
Об этом он сказал на брифинге после согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Если мы выйдем на улицу и кого угодно спросим, он это подтвердит. Нам нужно идти по конкретике и тем пунктам, которые будут указаны в этом законе", - отметил Разумков.
Спикер ВР заявил, что для того, чтобы обсуждать законопроект об олигархах нужно его увидеть.
"А я не являюсь членом рабочей группы по подготовке этой законодательной инициативы. Думаю, тут будет много разных вариантов… Но моя личная позиция, закон должен быть один для всех и для малого бизнеса, и для среднего, и для большого, и для журналистов, и для председателя Верховной Рады, и всех граждан. Этот принцип должен быть ключевым в любом законе, в том числе, в так называемом законопроекте об олигархах. Нужно четко понимать, те правила игры, которые мы внедряем в Украине", - пояснил Разумков.