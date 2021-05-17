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Разумков о законе об олигархах: Будет много разных вариантов, но нужно четко понимать правила игры, которые мы внедряем

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Разумков о законе об олигархах: Будет много разных вариантов, но нужно четко понимать правила игры, которые мы внедряем
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в обществе точно поднимается вопрос деолигархизации.

Об этом он сказал на брифинге после согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если мы выйдем на улицу и кого угодно спросим, он это подтвердит. Нам нужно идти по конкретике и тем пунктам, которые будут указаны в этом законе", - отметил Разумков.

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Спикер ВР заявил, что для того, чтобы обсуждать законопроект об олигархах нужно его увидеть.

"А я не являюсь членом рабочей группы по подготовке этой законодательной инициативы. Думаю, тут будет много разных вариантов… Но моя личная позиция, закон должен быть один для всех и для малого бизнеса, и для среднего, и для большого, и для журналистов, и для председателя Верховной Рады, и всех граждан. Этот принцип должен быть ключевым в любом законе, в том числе, в так называемом законопроекте об олигархах. Нужно четко понимать, те правила игры, которые мы внедряем в Украине", - пояснил Разумков.

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    закон про олегархов принимаемый марионетками олигархов. Разумков о законе об олигархах: Будет много разных вариантов, но нужно четко понимать правила игры, которые мы внедряем - Цензор.НЕТ 1808
    До такой ссанины в рыла мудрого нарида даже Мадуро не додумался.
  • violator
    че там думать ?

    1)считать олигархом только того у кого есть кондитерская фабрика

    2)не считать олигархом тех у кого фамилия на К

    3)перед Медведчуком извиниться за досадное недоразумение
  • ПП Уксусов
    "Если мы выйдем на улицу и кого угодно спросим, он это подтвердит"
    Источник: https://censor.net/ru/n3265712
    Давай еще референдум замути, лупоглазенький...
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