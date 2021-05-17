В приложении "Дія" запущена услуга электронной подписи, - Федоров
Об этом сообщил на форуме "Украина 30: Цифровизация" вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, получение защищенной электронной подписи в приложении занимает очень мало времени и позволяет подписывать все необходимые документы прямо в смартфоне при помощи биоавторизации.
"Технология очень безопасна, и вам в принципе не нужно посещать никакие оффлайн-учреждения... Вам просто нужно по технологии "фото-ID" дать возможность системе сравнить биометрию вашего лица с теми данными, которые вы оставляли, получая загранпаспорт и id-карту",- подчеркнул он.
"Дія Подпись" сохраняет все подписанные документы, процесс подписи одного документа занимает несколько секунд.
"Дія Подписью" в смартфоне можно пользоваться во всех госуслугах, доступных на портале "Дія", в сервисах mononbank, "Документ.Онлайн" и "Вчасно".