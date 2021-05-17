Разумков рассказал, что будет с зарплатой Медведчука: Он продолжает быть нардепом, как было с Савченко

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков сомневается, что в случае пребывания в тюрьме нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук сможет выполнять большую часть своих полномочий.

Об этом он сказал на брифинге в ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Говоря о сегодняшних условиях выполнения обязанностей народного депутата Медведчуком, Разумков отметил: "Если он под домашним арестном, то не сможет принимать участие в заседаниях в зале Верховной Рады, потому что это будет нарушением условий ограничения, которые принял суд. А относительно работы в комитете - мне тяжело ответить. Но он продолжает быть народным депутатом, как было, например, с Савченко: она находилась в тюрьме, но продолжала быть народным депутатом Украины".

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Говоря о том, будут ли Медведчуку платить зарплату, председатель ВРУ подвергнул: "Голосование в зале напрямую связано с начислением заработной платы. Но есть основания, которые от этого освобождают - командировки, болезнь. В данном случае я не готов ответить, является ли решение суда таким основанием. Но по логике вещей, наверное, является".