Разумков рассказал, что будет с зарплатой Медведчука: Он продолжает быть нардепом, как было с Савченко
Об этом он сказал на брифинге в ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Говоря о сегодняшних условиях выполнения обязанностей народного депутата Медведчуком, Разумков отметил: "Если он под домашним арестном, то не сможет принимать участие в заседаниях в зале Верховной Рады, потому что это будет нарушением условий ограничения, которые принял суд. А относительно работы в комитете - мне тяжело ответить. Но он продолжает быть народным депутатом, как было, например, с Савченко: она находилась в тюрьме, но продолжала быть народным депутатом Украины".
Говоря о том, будут ли Медведчуку платить зарплату, председатель ВРУ подвергнул: "Голосование в зале напрямую связано с начислением заработной платы. Но есть основания, которые от этого освобождают - командировки, болезнь. В данном случае я не готов ответить, является ли решение суда таким основанием. Но по логике вещей, наверное, является".