Рада на этой неделе рассмотрит кандидатуры в конкурсную комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности, - Гетманцев

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит предложения двух профильных комитетов относительно представителей парламента в конкурсную комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также правоохранительный комитет провели конкурсы и определили претендентов от Верховной Рады, как это и указано в законе о БЭБ, для участия в комиссии по отбору директора БЭБ", – сказал он в ходе согласительного совета в понедельник в парламенте.

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Соответствующие постановления уже зарегистрированы на сайте парламента (№№5462, 5494).

Гетманцев подчеркнул необходимость рассмотрения этих постановлений в зале заседаний уже на этой неделе во избежание промедления с созданием нового органа.

Согласно закону о БЭБ, конкурсная комиссия о назначении директора нового органа должна состоять из трех человек от СНБО, двух – от Верховной Рады при подаче налогового комитета, одного - от Верховной Рады по представлению комитета по вопросам правоохранительной деятельности, а также трех лиц, которых определяет Кабинет министров.

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Согласно постановлению, налоговый комитет предлагает ввести в состав комиссии представителя Всеукраинского ГО "Союз налоговых консультантов" Людмилу Рубаненко и представителя Национальной ассоциации адвокатов Галину Шевченко.

Текст постановления правоохранительного комитета пока не обнародован на сайте парламента.

Как сообщалось, 12 мая Кабмин принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.